Luana Piovani diz se vai acompanhar o BBB23 e manda mensagem para Boninho

06/01/2023 | 10:10



Não é novidade que Luana Piovani oferece entretenimento à parte quando se trata de BBB. Na última edição, a apresentadora se transformou em uma verdadeira comentadora do reality show por conta da participação de seu ex-marido, Pedro Scooby. Contudo, será que ela vai continuar acompanhando o game neste ano. A 23º edição do programa começa dia 16 de janeiro, e Piovani disparou nos Stories:

- Vim aqui na casa da minha amiga que mora colada com o teatro, e ela acabou de me dar uma notícia maravilhosa: que vai começar BBB daqui quatro dias. E perguntei: Vai ter semi-famosos de novo? E ela respondeu que vai. Aí estou ouvindo os nomes dos [possíveis] candidatos. Estou achando incrível. Paula Fernandes com Yasmin Brunet? Achei muito bom. Lucas Lucco? Achei bom também. O Vitão fazendo um som com Paula Fernandes...

Em seguida, a amiga sussurrou o nome de Wanessa Camargo, e Luana se surpreendeu:

- A Wanessa Camargo? Isso tudo são suposições, né? Estão apostando que seja. Mas eu achei divertido.

A loira então finalizou mandando uma mensagem para Boninho, diretor do programa, com quem trocou faíscas por conta da participação de Scooby.

- Para começar, nem sabia que ia ter [outro BBB]. Segundo que o Boninho está com tudo, hein. Não vai dar para colocar #ChupaBoninho mais. Estou achando que esses nomes dariam um caldo bom. A ver. Será que eu assisto isso? Não vou ter tempo, as crianças [que estão com Pedro Scooby] estão voltando. Ai, graças a Deus.

Por falar em Pedro Scooby, Piovani tem enfrentado uma longa briga com o ex-marido após divulgar que ele não queria pagar o valor completo da pensão dos filhos. Diante da treta, a mãe de Luana, Francis Piovani, publicou uma frase enigmática nas redes sociais, levando os internautas a acreditarem que foi uma alfinetada para o ex-genro.

A necessidade faz o sapo pular, ou, no mais popular: [quando] água bate na bunda, nada ou morre afogado. Seja sapo, escreveu.