Taxas futuras de juros caem antes de payroll e com reunião de ministros no radar

06/01/2023 | 09:31



Os juros futuros operam em queda na manhã desta sexta-feira, 6, estendendo o alívio da sessão anterior, com investidores mais calmos após ruídos gerados dentro do novo governo. A expectativa agora está no relatório de emprego dos EUA, o payroll (10h30) de dezembro e na primeira reunião ministerial de Lula para alinhar discursos dos integrantes do governo. Às 9h17 desta sexta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,02%, de 13,05%, e o para janeiro de 2025 ia para 13,09%, de 13,12% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2024 recuava para 13,69%, de 13,70% na quinta-feira.