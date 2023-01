Charge - 6 de janeiro de 2023

Seri

06/01/2023 | 09:29



Os sistema Cantareira, Alto Tietê e Rio Claro, três dos quatro reservatórios que abastecem as cidades do Grande ABC, operam abaixam de 50% da sua capacidade. O cenário é preocupante porque durante esta época do ano é esperado que os mananciais recebam alto volume de água por conta das fortes chuvas de verão, que ocorrem de outubro a março.