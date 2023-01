Atila Jacomussi em eterna campanha

Da Redação



06/01/2023 | 09:26



Campos de futebol normalmente são um prato cheio para políticos, principalmente em período eleitoral, em busca de voto. E, assim como surgem nos alambrados, desaparecem após a abertura das urnas. Mas pelo menos um deles da região parece estar sempre em campanha: o deputado estadual eleito Atila Jacomussi (Solidariedade). Com base eleitoral em Mauá, ele esteve na quarta-feira no Estádio Pedro Benedetti para acompanhar o clássico Grêmio Mauaense e Mauá, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou 1 a 1. Mas o que menos importou para o político foi o resultado em casa. A contagem certamente que ele fez é com quantos eleitores ele fez fotos e deu apertões de mão. Ele não esconde que, apesar de ainda nem ter tomado posse na Assembleia, só pensa em 2024.

Bastidores

Nova eleição na Câmara de Ribeirão

A Câmara de Ribeirão Pires realizará na próxima semana uma nova eleição para a mesa diretora. Isso porque o presidente eleito em setembro, Guto Volpi (PL), se tornou prefeito na eleição municipal suplementar e não voltará mais à presidência do Legislativo, ocupada interinamente por Paulo Cesar, o PC (PL). A votação deve acontecer na próxima quinta-feira (12) e os nomes escolhidos pelos vereadores em setembro devem ser mantidos. PC, inclusive, tende a ser o presidente eleito.