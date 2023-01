Doncic cai de rendimento e Mavericks perdem para os Celtics em noite de Tatum

06/01/2023 | 09:22



Derrotado pelo Oklahoma City Thunder na terça-feira, o Boston Celtics apresentou um excelente jogo coletivo na noite desta quinta para conquistar uma vitória por 124 a 95 sobre o Dallas Mavericks, que vinha de uma série de seis vitórias sob o comando de Luka Doncic. Dessa vez, o fenômeno esloveno não teve o brilho habitual e viu Jayson Tatum ser o nome da partida com um "triple-double" de 29 pontos, 14 rebotes e dez assistências.

Doncic entrou em quadra com uma média de 44,5 pontos nos últimos cinco jogos. Na série dos Mavericks, somou duas pontuações na casa dos 50, uma de 60 a teve 32 como a menor pontuação. Além disso, foi responsável por dois "double-doubles" e dois "triple-doubles". Diante do Celtics, teve atuação mais apagada, ficou no banco durante o último quarto e não conseguiu repetir os excelentes números que vinha acumulando.

Do outro lado, Tatum não brilhou sozinho. Ele teve grande ajuda de Jaylen Brown, autor de 19 pontos, Marcus Smart, dono de 15 pontos, e Malcolm Brogdon, que saiu do banco e também marcou 15. "Eles me mostraram que podem fazer isso uma vez. Agora, têm que fazer isso de novo e denovo", afirmou Joe Mazulla, técnico interino dos Celtics. O resultado manteve a franquia de Boston na liderança da Conferência Leste. Os Mavericks estão em quarto no Oeste.

Em Orlando, o Memphis Grizzlies também contou com bom jogo coletivo e bateu o Magic por 123 a 115, alcançando a quinta vitória seguida. A equipe do Tennessee contou com 32 pontos de Ja Morant e um "double-double" de 31 pontos e dez rebotes anotado por Jaren Jackson para conquistar o importante triunfo fora de casa que o mantém na vice-liderança da Conferência Oeste.

Logo acima dos Grizzlies, na liderança, o Denver Nuggets também foi para a quadra e venceu com tranquilidade o LA Clippers, por 122 a 91. Astro Nikola Jokic deixou a quadra no último quarto, com 12 pontos, e os números dos Nuggets foram bem distribuídos. Vlatko Cancar teve teve 15 pontos e doze rebotes. O maior pontuador foi Michael Porter Jr, com 18. Em outro duelo da noite, Lauri Markkanen fez 49 pontos, a maior pontuação de sua carreira, para liderar a vitória por 131 a 114 do Utah Jazz sobre o Houston Rockets.

Confira os resultados da NBA desta quinta-feira:

Orlando Magic 115 x 123 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 95 x 124 Boston Celtics

Houston Rockets 114 x 131 Utah Jazz

LA Clippers 91 x 122 Denver Nuggets

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Toronto Raptors x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x LA Clippers

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks