Palavra do Leitor - 6 de janeiro de 2022

Impostos – 1

‘Grande ABC fecha 2022 com R$ 4 bilhões em impostos’ (Economia, ontem). Não tinha por que Orlando Morando cobrar um IPTU tão caro da gente. Isto é covardia. Não vou falar tudo o que penso desse homem porque não estou com tempo. Vamos esperar as próximas eleições.

Neuza Hermenegildo - São Bernardo

Impostos – 2

Feliz pela linha adotada por este órgão de imprensa, pois me deparei com a manchete do aumento da arrecadação de tributos na razão de R$ 4 bilhões no Grande ABC, e de outras aludindo à diminuição da criminalidade, com o aumento dos equipamentos da saúde, com o crescimento da educação, todas pertinentes ao procedimento dos governantes locais e do até então presidente Jair Bolsonaro e o do governador do Estado. Dito isto, só tenho a temer o que está por vir, com a reforma contada em prosa e verso por este governo eleito pelos isentões com cabeça feita por esta velha imprensa, pois a própria já vem observando a besteira feita em direcionar o País para o caos. Vamos aguardar, o tempo dirá o que nos espera, pois o que virá para os governistas deverá vir para toda a sociedade. Só espero que eu esteja enganado!

Antonio Carlos Ribeiro - São Caetano

Hipocrisia

Define-se hipocrisia como o ato de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos ou intenções, ou seja, falsidade. Vejo muita gente criticando a hostilização sofrida pelo ministro Barroso no aeroporto de Miami, assim como os protestos de torcedores durante a presença do presidente Lula no velório do Pelé. Dizem que agora é o momento de união, de deixarmos as diferenças ideológicas de lado e nos juntarmos para o engrandecimento de nosso País. Para essa gente parece que aquelas frases ditas durante nos últimos quatro anos “sou resistência” e “ninguém larga a mão de ninguém” nunca existiram. Em que planeta vocês estavam durante todo o governo Bolsonaro, quando ele foi hostilizado de todas as formas, chegando até a levar uma facada no bucho? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço deve ser a frase de cabeceira de muita gente.

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Rock

Rock, samba, pagode, baião, rumba etc. The Rolling Stones, Humble Pie, Depeche Mode, Mötley Crüe, Queen. Este otário que apontou que o Queen não sobreviveria sem Freddie Mercury? Taí. Continuam porque Brian May e Roger Taylor ainda têm fôlego. Música é bom, mas também irrita. Não gosto de música parada, chata. Recentemente, o roqueiro Gene Simmons disse que o rock está morto. Não, não está! Porque o rock foi a tendência musical mais duradoura que se viu. Rumba, iê-iê-iê, Beatles, Michael Jackson, os britânicos do Iron Maiden, com fãs por todo mundo, assim como Deep Purple, Midnight Oil, AC/DC, U-2, Suzi Quatro etc. No Brasil, têm-se Paralamas do Sucesso, Titãs. Falam por aí que os Mamonas Assassinas foram o melhor grupo de rock que o Brasil teve. Pode ser, porque com apenas um disco fizeram um estrondoso sucesso. Mas eles não estão mais entre nós. Tem uns caras da Mooca, bairro tradicional e nobre de São Paulo, chamados Made in Brazil. Esses músicos deram um show no Teatro Municipal de Santo André que foi um sucesso absoluto – rolava o ano de 1974. Existem outros, como Camisa de Vênus, Lobão, A Trolha, Porão 99. Gosto do trabalho de Reginaldo Rossi, Amado Batista, Odair José, Calcinha Preta. O cantor Roberto Carlos, o seu amigo tremendão Erasmo Carlos. O sobrinho do grande Tim Maia, o Ed Motta. Os Incríveis, The Jordans? O artista morre, porém a obra fica. O Brasil tem grandes músicos. Nunca toquei nenhum instrumento, só gaita, ainda assim muito mal. Não tenho talento para a música, mas tenho carinho por quem tem.

Edson Rodrigues - Santo André