Educação e desenvolvimento social

Dirceu Cardoso Gonçalves



06/01/2023 | 09:15



Toda vez que vejo um governante tomar posse prometendo investir na Educação, quase esqueço as dezenas de vezes que já vi outros fazendo a mesma promessa e não cumprindo. Volto à esperança de dias melhores proporcionados pelo melhor preparo dos jovens para os desafios da vida e equação dos problemas da sociedade. Penso que, se for mais bem formado, especialmente no ciclo básico, o aluno terá melhores condições de assimilar ensinamentos dos níveis intermediário e superior e, com isso, estará devidamente preparado para assumir seu posto quando chegar à idade laboral e terá sucesso em sua trajetória profissional. A partir daí, sua vida será produtiva, economicamente suficiente para atender suas necessidades e avançar na condição de cidadão útil.

Esperançoso contumaz que sou, fico pensando que as escolas precisam ter suas instalações bem cuidadas, a merenda – que é a principal refeição de boa parte dos alunos – com boa qualidade e, principalmente, os professores e demais operadores da estrutura motivados a fazer o melhor. Todos devem receber salários compatíveis, treinamento e assistência para poderem dar o máximo de sua capacidade pelo aprendizado do aluno.

Temos muitas iniciativas educacionais. São escolas diurnas, noturnas, de tempo integral, clássicas, profissionalizantes, para adultos e outras. Há a oferta de oportunidades de ensino nos diferentes níveis e muitas propostas que, se fossem estudadas e assimiladas, poderiam apresentar bons resultados. Mas,o grande problema é econômico. Tanto na Educação quanto em outros ramos da administração publica, falta a uniformização de procedimentos e a sequencia dos programas.

Quando muda o governo, mesmo tendo a obrigação de continuar o básico, os novos governantes elegem outras prioridades e relegam as recebidas. Daí a balbúrdia existente. É preciso mais responsabilidade e comprometimento com as atividades em andamento. Quando são descontinuadas ou reduzidas, perdem-se os investimentos já feitos e a clientela não tem os benefícios.

Uma população dotada de boa formação educacional atende melhor aos pressupostos da sociedade e da economia. Feito isso – com trabalho, renda e integração social – o indivíduo torna-se útil ao meio e não tem porque se desviar e enveredar pela criminalidade que, nesse ambiente, só seria frequentada pelos portadores de desvios psicológicos ou comportamentais que, felizmente, são poucos em relação à população. Com a Educação equacionada, os governos poderão baixar os investimentos em segurança, sistema prisional e outras atividades punitivas. Não haverá mais a necessidade desses serviços que só se ampliam quando a sociedade é convulsionada.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).