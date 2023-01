Preta Gil chega desmaiada e é internada às pressas em hospital do Rio de Janeiro

06/01/2023 | 08:10



Preta Gil deu um susto na manhã da última quinta-feira, dia 5. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a cantora deu entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, na emergência, já que estava desmaiada e de cadeira de rodas. Ainda segundo a colunista ela estava acompanhada do marido, Rodrigo Godoy.

Procuradas, as assessorias de imprensa do hospital e da cantora não retornaram o contato até a publicação desta matéria. A jornalista, no entanto, informa que a assessoria de imprensa da Clínica São Vicente diz que não divulga informações sem a autorização do paciente ou de seus familiares, enquanto a assessoria pessoal da cantora conta que ela está bem e que foi ao local apenas para realizar exames de rotina. Lembrando que Preta chegou a testar três vezes positivo para a Covid-19.

Nas redes sociais, Preta não deu indícios dessa ida ao hospital, mostrando nos stories apenas uma chamada para o programa Uma Senhora Panela, que estreia nesta sexta-feira, dia 6, no GNT, já que a artista participará da atração, comandada por Carmem Virgínia, uma chef pernambucana.