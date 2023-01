Gloria Maria é internada para fazer tratamento contra câncer no pulmão

06/01/2023 | 08:10



Gloria Maria deu entrada no hospital para fazer um tratamento contra um câncer de pulmão. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, a apresentadora foi internada no dia 4 de janeiro e deve sair nesta sexta-feira, dia 6.

O procedimento feito por Gloria já estava previsto em seu plano de tratamento. Caso você não saiba, a apresentadora precisou se afastar de seus trabalhos na TV Globo para focar exclusivamente em sua saúde. Atualmente, ela está no comando do Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

Ainda de acordo com o colunista, Gloria tem o acompanhamento de uma equipe médica em sua própria casa. Os últimos anos não foram fáceis para ela. Além de sofrer com sequelas da Covid-19 no início de 2022, em 2019 ela precisou fazer uma cirurgia para retirada de um tumor maligno do cérebro. Ela seguiu tratamento até 2021, para impedir que voltasse.