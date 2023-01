Bolsas da Ásia fecham em alta, com otimismo sobre China e à espera do payroll

06/01/2023 | 07:11



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 6, em meio a expectativas de que o crescimento da China ganhe força com a reversão da política de "covid zero" e medidas de incentivo para o setor imobiliário e também à espera do último relatório de emprego dos EUA.

O índice japonês Nikkei subiu 0,59% em Tóquio, a 25.973,85 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,12% em Seul, a 2.289,97 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,51% em Taiwan, a 14.373,34 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta marginal de 0,08%, a 3.157,64 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou avanço de 0,17%, a 2.040,53 pontos. Investidores estão animados com o progresso da reabertura chinesa, apesar da ocorrência de novos surtos de covid-19, e com a disposição de Pequim de ajudar o setor imobiliário a contornar sua crise. A esperança é de crescimento robusto depois que o gigante asiático superar a pandemia.

Na contramão, o Hang Seng migrou para o vermelho na última hora de negócios, encerrando o pregão com perdas de 0,29%, a 20.991,64 pontos.

Operadores na Ásia e em outras partes do mundo também aguardam o relatório de emprego dos EUA - o chamado payroll - referente a dezembro, que será divulgado na manhã desta sexta. Na quinta-feira, dados fortes do mercado de trabalho americano realimentaram temores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá manter a postura agressiva no aumento de juros.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, favorecida por ações de mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,65% em Sydney, a 7.109,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.