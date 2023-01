Governo determina grupo de trabalho para recriar Pró-Catador e revisar Recicla+

05/01/2023 | 21:33



O secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, determinou, nesta quinta-feira (5), a composição de um Grupo de Trabalho Técnico (GTT) que atuará na recriação do Programa Pró-Catador e na revisão do Programa Recicla +. A medida será publicada no Diário Oficial da União (DOU) e atende ao despacho do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com comunicado, o grupo de trabalho será coordenado pela secretária-executiva Adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República, Tânia Maria de Oliveira. Deverá ser apresentado, em um prazo de 30 dias, uma proposta de ato normativo que disponha sobre a recriação do Pró-Catador e a realização de estudos de revisão do Recicla+.

Antes de redigir a portaria que cria o grupo, Oliveira e a secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Coelho, reuniram-se hoje com representantes de cooperativas de catadores. Entre os participantes estavam Aline Souza da Silva, da Central de Cooperativas do Movimento de Catadores, que, na cerimônia de posse, no domingo (1), entregou a faixa presidencial a Lula, e Roberto Rocha, da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT).

Participarão do grupo representantes de cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e do setor empresarial que atua na política de logística reversa. Serão convidados a integrá-lo, também, com a indicação de representantes, a Advocacia-Geral da União e os ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; do Trabalho e Emprego; e das Cidades.