Ferrarezi assume secretaria de futebol e direitos do torcedor

Professor de Educação Física e ex-secretário de esportes em São Bernardo e Mauá, José Luís Ferrarezi, 58 anos, foi nomeado na quarta-feira (4) secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor pela ministra dos Esportes, Ana Moser. É o quarto nome do Grande ABC a ocupar cargo de destaque sob a Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



“Muito feliz e honrado em fazer parte da retomada do Ministério dos Esportes e a convite da ministra Ana Moser e, em nome da nossa história de gestão e política no Grande ABC, poder contribuir com a reconstrução do País na secretaria de futebol e defesa dos torcedores e torcedoras”, disse Ferrarezi ao Diário. Além de dirigir secretarias ligadas ao setor em São Bernardo e Mauá, Ferrarezi é esportista. Foi jogador de futebol dos 11 aos 23 anos, representando São Bernardo nos Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior e campeonatos estaduais. Desde agosto, após deixar a administração mauaense por divergências com o prefeito Marcelo Oliveira (PT), assessorou José de Filippi Júnior (PT) no governo de Diadema.



Ferrarezi havia integrado a equipe de transição do governo Lula. A atual gestão recriou o Ministério dos Esportes, que, em 1º de janeiro de 2019, tinha sido incorporado ao Ministério da Cidadania pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL). A ministra Ana Moser foi capitã da Seleção Brasileira de Vôlei que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996.



“Muito mais que honra, essa é uma missão que recebo em nome de uma causa, que é garantir o direito de todos ao esporte”, afirmou a ministra. “Este foi o pedido feito pelo presidente: fazer uma revolução no esporte, uma revolução do esporte na educação, na saúde, na assistência social, dentro dos municípios. Oferecer acesso ao esporte e à atividade física na vida de todos e todas, e também desenvolver o esporte amador”, completou.



A Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor busca fortalecer o futebol como instrumento fundamental de cidadania, inclusão social e de fortalecimento da identidade nacional, além de promover a defesa dos direitos do torcedor. Nascido em Pacaembu, no Interior, Ferrarezi é o quarto nome da região a integrar o núcleo do presidente Lula, que iniciou a carreira política em São Bernardo. O ex-prefeito são-bernardense Luiz Marinho é ministro do Trabalho e Emprego. O advogado e ex-presidente da Fundação Criança Ariel de Castro Alves assumiu a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já Miriam Belchior, que atuou na Prefeitura de Santo André, é secretária-executiva da Casa Civil.