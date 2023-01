Período para pedido de transferência na rede pública de ensino termina nesta sexta (6)

Da Redação



05/01/2023 | 19:34



Alunos matriculados na rede pública (estadual ou municipal) de São Paulo que desejam trocar de unidade escolar devem realizar solicitação até esta sexta-feira (6). Pais, responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança diretamente nas escolas que pretendem obter a matrícula, nas unidades do Poupatempo ou, ainda, por meio do perfil de responsável na plataforma SED.



A transferência por interesse é concedida mediante vaga na escola preterida levando em consideração o endereço dos estudantes. Já para a transferência por alteração de endereço, o aluno será encaminhado para a unidade mais próxima de sua residência que possua vaga no tipo de atendimento adequado. Para quem está fora da rede pública e deseja ingressar no ano de 2023 as matrículas estão abertas, sendo que o prazo para a alocação é de uma semana a contar da data do registro. Esta movimentação é destinada a quem vem da rede particular, de outros estados e países e também para quem não tem nenhuma inscrição ativa em escolas de educação básica.

O resultado da inscrição pode ser verificado em https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta.