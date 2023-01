Polícia Ambiental apreende espingarda, munição e armadilhas em Santo André

Da Redação



05/01/2023 | 16:50



Uma mulher foi detida pela Polícia Militar Ambiental por corte ilegal de árvore e caça no bairro Jardim Clube de Campo, em Santo André, nesta quinta-feira (5).

De acordo com as informações dos policiais, os agentes receberam uma denúncia de corte ilegal de árvore. Ao chegar no local, encontraram uma árvore nativa já cortada. No quintal da residência, eles encontraram ainda quatro cachorros de caça, uma espingarda, munições, sete armadilhas de caça de Tatu, balotes e um facão.

Os materiais foram apreendidos e a mulher levada à delegacia. Agora, ela deve pagar duas multas, sendo uma de R$ 300 pelo corte ilegal de árvore e outra no valor de R$ 500 por ato de caça, já que o crime foi flagrado em uma área de manancial.