Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez são criticados por terem deixado filho de cinco anos de idade furar a orelha

05/01/2023 | 16:10



Cristiano Ronaldo acabou de trocar de clube e agora defende as cores do Al-Nassr, da Arábia Saudita e se tornou o jogador de futebol mais bem pago de todo o mundo. Além disso, o atleta anda tendo o seu nome atrelado em algumas críticas do lado de fora das quatro linhas.

Tudo começou porque a esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, compartilhou uma foto da filha mais nova do casal, Esmeralda, acompanhada do irmão Mateo, de cinco anos de idade e na publicação dá para ver que o garoto já tem um furinho na orelha.

Os internautas acabaram achando isso um verdadeiro absurdo porque na publicação, Mateo aparece usando um brinquinho com uma pedra de diamante. Mas vale citar que os fãs ficaram bem divididos entre ele ser muito jovem para usar um artigo de luxo e outros acharam que isso não tinha problema algum.