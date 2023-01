Integrante do grupo de pagode Bokaloka sofre infarto

05/01/2023 | 15:10



Deu um susto! Na noite da última quarta-feira, dia 4, o vocalista do grupo de pagode Bokaloka sofreu um infarto, após cerca de uma hora de show no Bar do Zeca, no Rio de Janeiro. Segundo a colunista Fábia Oliveira, que conversou com o empresário da banda, Renatinho, que tem 48 anos de idade, precisou ser levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

- Não deu tempo hábil de levar para um hospital particular, a gente está tentando remover, mas, devido à gravidade do infarto, ele vai ter que fazer alguns procedimentos de angiologia para desobstruir as artérias de novo.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Renatinho dá um susto em todos os seus fãs. Isso porque em maio de 2022 o vocalista sofreu um infarto no miocárdio em Paris. Ao ser levado para o hospital, ele realizou diversos exames.