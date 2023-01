Celular por assinatura: iPhone 13 é campeão de interesse

Da Redação

Do 33Giga



05/01/2023 | 14:55



Atualmente, ter um bom celular é fundamental para a maioria das pessoas, apesar do preço elevado dos aparelhos de última geração. Para resolver essa questão, a assinatura de smartphones surge como alternativa interessante – principalmente para a nova geração.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

É o que mostra um levantamento realizado pela Leapfone, pioneira nesse tipo de serviço no país. A empresa fez um levantamento em sua base de cadastros para entender o perfil de pessoas interessadas em adquirir um smartphone na modalidade por assinatura.

Mais da metade da procura (56%) é realizada por jovens abaixo dos 30 anos. A faixa etária entre 21 anos e 25 anos é a mais interessada, com 25% do total, seguida por pessoas de 26 a 30 anos, com 22%. Jovens de 18 a 20 anos correspondem a 9%. Outros 26% estão na faixa dos 31 aos 40 anos (16% até 35 anos e 10% entre 36 e 40 anos). Já entre 41 e 45 anos têm o percentual de 6%. As demais faixas etárias, somadas, contam com 11%.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na análise regional, seis em cada dez pesquisas (61%) por Phone as a Service estão concentradas na Região Sudeste. O Norte ocupa a segunda posição na preferência dos consumidores, com 11%, seguido da Região Centro-Oeste, com 10%. O Nordeste e o Sul englobam 9% cada.

Entre os estados, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente com 36% e 13%, correspondem a quase metade das buscas realizas no país (49% no total). Minas Gerais, com 9% do total, é o terceiro território. Paraná, com 6%, e Rio Grande do Sul (5%) completam a lista dos cinco maiores estados no ranking.

Além disso, a empresa identificou que a cada dez solicitações dos leads, sete (70%) são voltadas para o Plano Smart, que conta com aparelhos “como novos”, ou seja, reformados e com garantia. Os demais são para o Plano Select, que entrega um celular novo, lacrado na caixa.

Por fim, a Apple é a empresa mais visada do país para a opção de assinatura por celular. Os modelos mais buscados na plataforma confirmam a busca dos brasileiros por iPhones a valores acessíveis. O iPhone 13 é o campeão de interesse, escolhido por mais da metade dos usuários (51%), seguido do iPhone 12 (23%) e do Xiaomi Poco M4 Pro (12%)para fechar o pódio.

“O modelo de assinatura é mais comum entre os jovens, então é natural essa maior aceitação. Contudo, o levantamento mostra aderência de pessoas mais maduras, reforçando a aderência que o conceito phone as a service possui, com suas vantagens e benefícios” explica Letícia Bufarah, marketing na Leapfone.