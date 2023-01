Claudia Ohana faz atualização sobre a filha internada: As coisas já estão melhores

05/01/2023 | 13:10



Nesta quinta-feira, dia 5, Claudia Ohana fez uma publicação nas redes sociais para contar como está sendo o seu cotidiano com a filha internada e trazer uma atualização sobre o estado de saúde dela. Dandara Ohana está no hospital há quatro dias com um abscesso na garganta.

Na publicação no Instagram, a atriz exibiu um registro em que aparece tomando café da manhã e escreveu:

Há quatro dias venho tomando meu café da manhã na cafeteria do hospital acompanhando a minha filha que está passando por uma internação. As coisas já estão melhores, graças a Deus, e hoje venho agradecer de coração a todos que mandaram suas energias positivas, orações e palavras de conforto. Agradeço também à equipe médica e hospitalar que está fazendo dos nossos dias por aqui um pouco melhores. Esperamos voltar pra casa em breve, e sigo contando com o carinho de todos que me acompanham por aqui!