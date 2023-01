Internado, Jeremy Renner recebe tratamento de spa da irmã após grave acidente

05/01/2023 | 13:10



Passado o grande susto, Jeremy Renner parece estar reagindo bem aos tratamentos. Desde que foi atropelado por uma máquina de remover neve e precisou ser internado às pressas em estado crítico, o intérprete do Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel Studios segue no hospital, mas já está conseguindo interagir com os fãs nas redes sociais. Nesta quinta-feira, dia 5, o ator publicou um vídeo no leito da unidade de saúde recebendo massagem da irmã.

Um dia não muito bom na UTI sendo transformando em um incrível dia de spa com minha irmã e minha mãe, escreveu.

De acordo com o TMZ, o acidente aconteceu em Reno, nos Estados Unidos, na região onde Renner mora. O astro foi atingido pela máquina, que pesa seis toneladas, quando tentava ajudar um carro preso na neve. O veículo passou por cima de suas pernas, além de afundar o peitoral, causando grande perda de sangue.