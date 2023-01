Pelé. O primeiro longa-metragem do Rei. Uma visita a Santo André. Dos mil gols, 115 no Pacaembu...

Joyce



06/01/2023 | 07:23



"Acho que eu não seria esse jornalista que eu sou, avesso aos falsos Pelés, falsos vitoriosos, que não têm talento, não têm genialidade, não têm competência, mas que se arvoram de Pelés, porque têm as conveniências a demarcá-las os seus respectivos territórios. Quantas vezes eu ganhei nas derrotas pro Pelé e sua "troupe" e não me dava conta disso. A ficha caiu agora".

Daniel Lima, jornalista, em vídeo enviado à “Memória”.

Em 1962 era lançado um longa-metragem baseado no livro “Eu Sou Pelé”, de Benedito Ruy Barbosa: “Rei Pelé”. O cineasta Fernando Villafranca, paulistano radicado em Santo André, recuperou a fita e ofereceu uma cópia à página “Memória”.

É o próprio Pelé em ação, conversando com o cineasta Fábio Cardozo. O filme mistura ficção e realidade, com tomadas por onde Pelé passou.

O teatrólogo Nelson Rodrigues aparece no filme, os atores Laura Cardoso e Lima Duarte também. Participação de dona Celeste e Dondinho, pais do Pelé. Jogadores do Santos da época e até o técnico Vicente Feola estão presentes. A direção é do argentino Carlos Hugo Christensen.

Crédito da foto 1 – Composição: Fernando Villafranca

DOCUMENTO. Em preto e branco, a vida de Pelé desde o nascimento até a glória defendendo o Santos e a Seleção Brasileira

Crédito da foto 2 – Acervo: Mituo Teramae

O EXECUTIVO. No início da década de 1970, Pelé vem a Santo André, visita sua empresa, a Fiolax, e a CTBC e almoça na Sociedade Italo-Brasileira em companhia de nomes locais como a jornalista Claudete Reinhart, José Saranz, Reinaldo Borges e Mituo Teramae: foto publicada quando dos 80 anos de Pelé, em 2020

Crédito da foto 3 – Foto: Luiz Romano

PLACA. Na entrada do Pacaembu, o registro dos 115 gols de Pelé marcados no estádio entre 1957 e 1969, ano do seu milésimo gol

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Verão, férias, contas a pagar, escola...

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 6 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8276

MANCHETE – Comércio descarta demissões no início do ano (de 1993).

Comerciantes se mostravam otimistas com as vendas, ao contrário do que se verificou no começo de 1992.

ARQUITETURA – O arquiteto Jorge Bomfim criava catálogo para preservar suas obras, uma linda publicação de 48 páginas com fotos, detalhes e desenhos de obras de sua autoria, entre as quais o Paço Municipal de São Bernardo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências de Santo André e o Edifício Kipos, também em Santo André.

CULTURA & LAZER – João Tedeschi, novo secretário de Esportes e Cultura de Mauá, defendia o intercâmbio cultural na região.

O plano do secretário era o de unir programações do Grande ABC, antiga proposta já então discutida, mas não concretizada.

Reportagem: Marcelo Mazuras, com fotos de Alberto Murayama.

HOJE

Dia de Reis e da Epifania do Senhor

Dia do Astrólogo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Dirce Reis e Morro Agudo.

Pelo Brasil: Alegre (ES), Angra dos Reis (RJ), Criciúma (SC), Inajá e Sirinhaém (PE), Itapuranga (GO) e Vigia (PA).

Em 6 de janeiro de...

1903 – Padre Guilherme Paulini é agredido no Centro de São Paulo por um agenciador de hotel. Motivo: o religioso acabara de inaugurar um asilo na Avenida Paulista para abrigar imigrantes italianos vindos do interior. O atendimento era gratuito, para evitar que as famílias fossem exploradas pela rede hoteleira, o que provocou a ira do agenciador.

1963 – Em referendo, o Brasil escolhe o sistema de governo presidencialista.

Chegava ao fim rapidamente a República Parlamentarista, instaurada em 1961. João Goulart, que substituía ao renunciante Jânio Quadros, tinha seus poderes restaurados plenamente à frente da Presidência da República, para cair em 1964 com o golpe militar.

Em 1963 houve uma imensa campanha pelo “Não ao Parlamentarismo”, que tomou a grande maioria dos meios de comunicação.

Elizeth Cardoso cantava: “Meu povo, está na hora de acabar a confusão, toda nação, vai responder que não”...