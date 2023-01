Hadson Nery revela que teve vontade de beijar Victor Hugo durante BBB20: Foi verdade sim

05/01/2023 | 12:10



Na última quarta-feira, dia 4, a internet foi a loucura com os comentários feitos por Victor Hugo durante o podcast PodDarPrado. O ex-BBB contou que Hadson Nery deu a ideia dos dois se beijarem durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil, mas que na época não concordou.

- O Hadson queria me beijar. O Hadson me perseguia nas festas, querendo me beijar. Ele falava assim: Vamos fazer história, vamos ser os primeiros a dar um beijo na boca. Eu falava: Hadson, deixa de onda. Ele falava direto, gente! Tinha um shipper aqui fora, que era ViHadson, e o melhor, o emoji era uma batata doce.

Um pouco mais tarde, quando o recorte estava viralizando na internet, Hadson decidiu contar o seu lado da história e confirmou a fala do colega, mas aproveitou para dar aquela lacrada nas redes sociais:

Victor Hugo, meu amigo, você tem razão. Contra fatos não há argumentos, foi verdade sim. Pena que a hipocrisia, o mimimi das fadas... E você, meu amigo, Victor Hugo, você não percebeu isso antes. Se você tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas, ao dar um selinho, ao dar um beijo lá dentro do reality. Porque estavam pintando a gente de tanta coisa, porque até você que tinha sua causa, tinha a sua pauta e as fadas engoliram, né? Naquele momento ali, numa festa, que chamava O gato e o rato, eu cogitei dar um selinho no Victor Hugo, porque eu sabia que seria o primeiro [beijo gay] de todos os BBBs. E também, para as pessoas pararem de julgar pela capa, eu fui muito julgado pela capa, sou julgado ainda.