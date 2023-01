Para divulgar novo filme do Missão Impossível, Tom Cruise aparece em vídeo pulando de um helicóptero

05/01/2023 | 12:10



Não é novidade para ninguém que Tom Cruise super gosta de muitas aventuras e que dispensa (sempre que dá) qualquer tipo de dublê para as suas cenas de ação, e que o ator tem licença para pilotar aeronaves e até mesmo helicóptero.

Para fazer a divulgação de Missão Impossível 7, Tom Cruise que está no auge dos seus 60 anos de idade decidiu gravar um vídeo saltando de um helicóptero. Além de fazer a divulgação, o ator ainda aproveitou para agradecer o público que foi ver Top Gun: Maverick.

Vale dizer que neste vídeo publicado pelo ator tem algumas cenas inéditas do filme e que o longa vai ser dividido em duas partes. A primeira parte está prevista para chegar no Brasil no dia 13 de julho de 2023, já a segunda só no meio do ano de 2024.