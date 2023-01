Gretchen afirma que foi intimidada por policial: Empunhou a arma para mim

05/01/2023 | 12:10



Gretchen usou as redes sociais para reclamar sobre os constantes problemas que enfrenta com uma borracharia que fica ao lado de sua casa e costuma estacionar carros na frente do imóvel da artista, mas agora o problema envolveu uma viatura de polícia. Enquanto reclamava nos Stories sobre a prática com os policiais, a cantora escreveu:

Agora até a polícia não respeita as leis.

Em outro vídeo, fez um desabafo ao afirmar que foi intimidada:

E tem mais. Eu quero o responsável pelo Polícia Militar falando comigo, porque eu acabei de receber uma ameaça na minha porta, do policial tirando a arma pra mim. Vou mostrar o vídeo aqui, porque eu tenho tudo gravado pelas minhas câmeras. Eu quero providências contra esse policial.

E continuou a exibir registros das câmeras de segurança da sua residência:

É só chegar em Belém e começa o desrespeito. Não tenho medo de ninguém. AGORA MAIS DO QUE NUNCA, vão respeitar os cidadãos. E aí? Quero providências. Além de pararem na minha porta, um deles sacou a arma pra me intimidar. Medo eu tenho de BARATA E SÓ.

Indignada com a situação, a famosa disparou:

As coisas mudaram. Não estamos mais vivendo na impunidade. Esse policial quis me intimidar na porta da minha casa e empunhou a arma para mim. E se disser que é mentira está aí a prova com o vídeo. Aqui no Pará tem lei. E agora quero que meu direito de cidadão seja mantido. JAMAIS VOU ACEITAR SER INTIMIDADA POR ALGUÉM QUE TEM QUE ME PROTEGER E NÃO AMEAÇAR. NÃO TENHO MEDO.

Para finalizar, Gretchen mandou uma mensagem bem direta para a borracharia:

E só para encerrar esse assunto, os borracheiros acharam que só porque era a polícia que eu não ia reclamar e pensaram assim: Quero ver ela tirar a polícia da porta dela. É aí que eles se ferraram, porque polícia tem que cumprir as leis e uma delas é não parar na frente da garagem de ninguém. Então. se vocês borracheiros acharam que eu não ia reclamar com a polícia, mais uma vez se enganaram. Eu quero providências em relação aos borracheiros sobre isso. Foi esse o pensamento, depois que eles saíram daqui, eu fui lá falar com eles e simplesmente fizeram aquilo que fazem sempre, me ignoraram e me encararam.