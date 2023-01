Gilberto Costa e o ‘dia de qualquer coisa’

Da Redação



05/01/2023 | 12:07



Que todo político faz de tudo para não perder uma oportunidade de aparecer, isso o mundo inteiro sabe. Mas o vereador de São Caetano Gilberto Costa (Avante) supera qualquer critério de bom senso. O experiente político, que está em seu quinto mandato, celebra qualquer data festiva em suas redes sociais. Mas qualquer mesmo. Tudo, é lógico, para tentar ficar bem na foto com os ‘homenageados’. Ele já comemorou o dia do estatístico, dia do comissário de bordo, dia nacional do medicamento genérico, dia do Corinthians (mesmo ele sendo palmeirense roxo), dia internacional de Nelson Mandela, dia do curupira, dia da pizza, dia da bailarina, dia internacional do biodiesel. E tem muito mais. Só falta agora descobrir o ‘dia do vereador sem-noção’ para poder festejar.

Alex e o saneamento

O deputado federal reeleito Alex Manente (Cidadania), lider da sigla no Congresso e tesoureiro nacional do partido, demonstrou preocupação em relação a possíveis mudanças relacionadas ao Marco do Saneamento. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar chegou a dizer que a suspensão poderia significar um “retrocesso”. “A cada trës brasileiros, dois não têm água e esgoto tratado na sua casa. Vamos defender que Marco continue valendo”, disse.