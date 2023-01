Palavra do Leitor - 5 de janeiro de 2023

Da Redação



05/01/2023 | 12:01



Câmara de S.Bernardo

‘Vereadores de São Bernardo só tiveram 48 sessões em 2022’ (Política, ontem). Não é possível que os legisladores tiveram coragem de se autoconceder direitos a férias e a 13º salário no fim de um ano em que se reuniram menos de uma vez por semana no plenário da Casa. Trata-se de verdadeiro escárnio com a população são-bernardense.

Soraia C. Pêra - São Bernardo

Responsabilidade

Começamos enfim a viver nosso ano de 2023 e novamente, como em todos os anos vividos até aqui, teremos que continuar nos tornando imprescindíveis soldados desse exército e dessa interminável Nação chamada Brasil.Somos todos responsáveis, direta ou indiretamente, pelas ações, omissões e também e principalmente de todos os acontecimentos que envolvem nossas vidas, nossos atos, oportunidades e destinos. Assim como envolvem a vida, os destinos e as oportunidades de nós, dos nossos familiares, próximos, governantes, nossos afetos, amigos e dos nossos outros. E logo que assumimos nossas responsabilidades, o universo em nossa volta passa a ser cúmplice literal de nossas causas e ao nosso favor. Lembre-se, nosso eterno Pelé viveu e nos deixou seu grande legado, promovido pela sua inquestionável vocação e louvada responsabilidade.

Cecél Garcia - Santo André

Lealdade

Desejamos feliz 2023 a todos do Diário, e que mantenham a veracidade e a lealdade, tanto deixadas de lado no ano que se finda por parte de alguns chamados formadores de opinião, não se sabe se por conivência, medo ou conveniência. O tempo dirá, mais rapidamente do que se espera.

Jose Carlos Soares de Oliveira - São Bernardo

Pelé – 1

Subitamente o Brasil ficou duplamente de luto. O embaixador espontâneo, sem remuneração para exercer o cargo, foi o nosso Rei Pelé, eleito o atleta do século XX devido à sua eficiente magia no futebol, com 1.281 gols. O segundo luto é, a partir de 2023, pela democracia brasileira, que, devido aos propositais excessivos gastos e desestruturação da economia, corre celeremente para retomar o conteúdo do Foro de São Paulo e direcionar o País para o bolivarianismo/socialismo, a exemplo da Venezuela.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Pelé – 2

A maior e mais merecida homenagem póstuma até aqui recebida por um filho desta Pátria, como a da despedida de Edson Arantes do Nascimento, o nosso Rei Pelé, deixa a alma viva de seu imenso legado como o mais completo futebolista da história. Como assim foi reconhecido e reverenciado também na sua despedida por todo o planeta! Se parou até uma guerra em 1969, na Nigéria, neste momento de irracional polarização política que vivemos, de doloridos dias até seu sepultamento, também conseguiu unir o País! Grato por tudo, Rei Pelé!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)