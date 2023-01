Cooperativismo familiar

Euclides Marchi



05/01/2023 | 11:57



Eu entendo que a maioria dos produtores rurais familiares são eternas vítimas do sistema de atravessadores. Para que isto melhore, os governantes necessitam, dentro de suas regiões produtoras, incentivar o cooperativismo para o fortalecimento dos produtores e seus familiares, por meio de investimentos, orientações técnicas de plantio e logística de escoamento de suas safras para o abastecimento de mercado com preços justos, fazendo com que a figura do atravessador explorador diminua e os produtores deixem de ser vítimas deste tipo de mercador.

Os agricultores familiares são responsáveis pela maior diversidade de produtos, necessários à alimentação social, saudáveis e cultivados de acordo com as regras de sustentabilidade do meio ambiente. Por meio do cooperativismo com orientação técnica, agregada ao apoio instrumental de máquinas, emprestadas por meio de consorciado cooperativista diretamente aos pequenos agricultores que necessitam dos seus serviços. Serviços estes que devem incluir, além do auxílio tecnológico, noçoes de logística de escoamento da safra, como também a de transformação dos produtos em escala doméstica, artesanal e industrial de acordo com sua destinação alimentar, humana ou animal.

Os grandes produtores são muito necessários para alimentar a população, desde que as atividade sejam exercidas com regras sustentáveis de produção. Mas a variedade de alimentos produzidos pela agricultura familiar, geralmente orgânica, é hoje responsável por uma generosa atuação econômica municipal e estadual. Portanto, é necessário um olhar mais apurado para estas famílias, que trabalham de sol a sol com muito sacrifício para sobreviver de seus esforços.

Na minha opinião todos os tipos de governo precisam elaborar planos cooperativos para aumento da produção e distribuição de alimentos. Ninguém consegue se manter sem união de esforços, com amor, responsabilidade e dignidade. Sem produção de alimentos, a fome pode se transformar na pior sentença da humanidade.

Euclides Marchi é ex-superintendente da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e ex-professor da rede pública estadual. Trabalhou por quatro décadas na área educacional – foi docente de ciências e diretor da EE Padre Aristides Greve, na Vila Camilópolis. e atuou como superintendente da Craisa no governo do prefeito Aidan Ravin (2009-2012), gestão na qual também colaborou na articulação política.