Cachorrão e Netuno ganham; Ramalhão empata e São Caetano perde na estreia

Da Redação



05/01/2023 | 11:40



O EC São Bernardo conquistou um boa vitória na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quarta-feira (4), em São Bernardo.Os garotos da equipe venceram o CSA por 3 a 1. Com os três pontos, o time da região ficou na liderança do grupo 25. Isso porque o outro jogo da chave entre Bahia e Operário (PR) terminou empatado sem gols.

Fechando a primeira rodada do Grupo 27, o Água Santa superou o Mixto (TO) por 1 a 0, na Arena Inamar, em Diadema.

Vinícius, aos 28 da primeira etapa, marcou o único gol da partida. Com o placar, o Água Santa lidera a chave junto com o Atlético (MG), que mais cedo superou o Galvez (AC), também por 1 a 0.

RAMALHÃO

Santo André e Falcon (SE) empataram em 1 a 1 e iniciaram o torneio somando apenas um ponto cada no Grupo 26. Renan marcou para o Ramalhão, e Diego anotou o gol do time de Barra dos Coqueiros.

AZULÃO

No Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Capital, o Juventus superou o São Caetano por 2 a 0, com gol de Yormax, no final da primeira etapa, e Masson, nos acréscimos da partida. A vitória deixou o time da Mooca em primeiro do Grupo 31. No outro jogo do grupo, o Remo venceu o Fortaleza por 1 a 0.

OUTROS JOGOS

Mais uma partida movimentou o terceiro dia de disputas da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo da noite desta quarta-feira (4).

De virada, com direito a dois gols nos minutos finais da segunda etapa, o Atlétic (GO) estreou com vitória em cima do Botafogo, pelo placar de 2 a 1, em São José do Rio Preto.

Com o resultado, o Atlético (GO) assume a primeira colocação do Grupo 4, de forma isolada, com três pontos. Já o Botafogo fica zerado na parte debaixo da tabela.

O Red Bull Bragantino venceu o Lemense por 3 a 1 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo do Grupo 20 aconteceu no Estádio Bruno Lazzarini, em Leme. Quem também triunfou na primeira rodada da Copinha foi o Internacional (RS), que venceu o Rosário Central (SE) por 2 a 0, pelo Grupo 24, realizada na Arena Barueri. Matteo e Allan Aniz foram os autores dos gols colorados.