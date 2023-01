Grande ABC tem ao menos 45 locais com internet gratuita

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



05/01/2023 | 10:43



Moradores e turistas que circulam pelos principais parques, praças e locais públicos do Grande ABC contam com uma rede wi-fi gratuita para acesso à internet. Ao todo são disponibilizados 45 pontos na região, sendo cinco em Santo André, quatro em São Bernardo, seis em Diadema e 30 endereços em Mauá – São Caetano e Rio Grande da Serra não informaram se disponibilizam o acesso gratuito para a população.

Para acessar a internet nos espaços públicos, o usuário deve localizar o nome da rede wi-fi no dispositivo móvel e preencher o cadastro para poder liberar o sinal.

Ribeirão Pires ainda não possui ponto público de wi-fi na cidade. Segundo informou a Prefeitura, o Espaço Flirp, em alusão à feira literária que ocorre anualmente no município, terá internet gratuita e espaço para coworking ainda neste primeiro semestre.

Mauá concentra 66% dos pontos de wi-fi grátis no Grande ABC. O município disponibiliza acesso gratuito à internet em diferentes locais, como escolas municipais, Teatro Municipal, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), prédios públicos, entre outros endereços.

Em Santo André, são registrados diariamente mais de três mil acessos nos pontos já instalados, localizados nos Parques Central, Chácara Pignatari, Regional da Criança, Cidade dos Meninos e no CEU das Artes, no Jardim Ana Maria.

Assim como no município andreense, o acesso gratuito à internet é ofertado nos principais parques de São Bernardo, sendo os Parques Raphael Lazzuri, Engenheiro Salvador Arena, Parque da Juventude Cidade Maróstica e também na Praça Giovani Breda. Por mês são registrados 6.700 acessos de usuários nos locais.

A disponibilização de wi-fi em espaços públicos busca aumentar a inclusão digital da população, conforme define o especialista em tecnologia da informação e CEO da Alphacode, Rafael Franco. “Infelizmente o custo do acesso à internet no Brasil ainda é alto, e esse é um limitador que aumenta a desigualdade digital. Por isso, é importante que as prefeituras e o Estado criem esses pontos que permitem que a população de baixa renda tenha acesso aos serviços digitais, principalmente agora que muitos dos processos de Estado foram digitalizados e em alguns casos são a única forma de acesso”, afirma Franco.

Os locais em que a internet está disponível devem ser estratégicos. “Além dos moradores, o acesso ao wi-fi gratuito em parques e praças é importante, inclusive, para o turismo das cidades, pois esses locais recebem visitantes de outros Estados e até de outros países, que eventualmente podem, naquele momento, estar sem conexão com a internet”, diz.

Nos próximos meses, a rede de wi-fi deve ser ampliada para mais endereços na região, e assim, alcançar mais pessoas. A expectativa é que sejam instalados pelo menos mais 184 pontos nas cidades do Grande ABC.

Em Santo André, o Paço informou que até 90 dias haverá ampliação do wi-fi para mais 34 locais, sendo parques, praças, áreas de lazer, prédios públicos e o calçadão Oliveira Lima.

São Bernardo destacou que pretende expandir o sistema para mais 59 praças-parque e 23 arenas parque até o fim de 2024.

A internet gratuita deve ser ampliada até o fim de fevereiro para até 68 endereços em Diadema. O acesso estará disponível nos ginásios poliesportivos, clubes municipais, bibliotecas, UBSs, centros culturais, o Circo Escola, o Teatro Clara Nunes, unidades do CRASs (Centros de Referência de Assistência Social), cemitério e nos principais centros comerciais.

TRANSPORTE PÚBLICO

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) elabora um novo edital com objetivo de realizar a concessão dos serviços de wi-fi para atendimento aos passageiros em diversas linhas, inclusive na 10-Turquesa, que corta as cidades do Grande ABC.

Segundo a companhia, atualmente, seis estações de trem possuem internet gratuita, sendo elas: Palmeiras-Barra Funda, Luz, Tamanduateí, Brás, Tatuapé e Corinthians-Itaquera.