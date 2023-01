Dicas para usar cartão de crédito sem prejudicar suas finanças

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/01/2023 | 10:55



O cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizados pela população brasileira – 70% têm três ou mais, segundo pesquisa do Serasa. Diante desse cenário, 86,2% das dívidas nos lares paulistanos registradas no mês de outubro vêm do cartão de crédito, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da FecomercioSP. Mas quem define se a modalidade é herói ou vilão da conta bancária é você. Com planejamento e organização, não há o que temer na hora de encarar a maquininha. Veja cinco dicas que a fincare N26 separou para usar o método sem prejudicar suas finanças.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Usar o cartão para tudo vale a pena?

Cartão de crédito, crédito pessoal, crédito de veículo, crédito habitacional, entre outros, são tipos diferentes de crédito criados para funcionar com objetivos específicos. Usar o cartão de crédito, por exemplo, para pagar a reforma da casa ou pedir um crédito pessoal para cobrir o cheque especial são escolhas que, provavelmente, vão deixar qualquer pessoa endividada. Por isso, pense que ele é uma ferramenta à disposição do seu planejamento financeiro, e deve ser usado com responsabilidade, pensando se realmente é necessário utilizá-lo para todas essas finalidades.

Agora, para as compras do dia a dia, concentrar tudo em só um cartão é um ótimo começo para se organizar. E o cartão de crédito pode ser aliado porque você vê sempre na fatura aberta o quanto está gastando no mês (desde que lembre-se que é você que vai pagar).

Saiba quais são as taxas do seu cartão de crédito

Apesar de parecer mais fácil de usar, é importante saber todas as taxas que podem vir com seu cartão de crédito. Se você não pagar a fatura no dia certo, por exemplo, vai se deparar com a multa por atraso, que varia conforme o valor não pago, mas pode chegar a 2% ao mês, e com a mora, que também pode variar e vai até 1%. Além disso, quando você atrasa ou paga só o mínimo, a quantia da fatura que faltou entra no crédito rotativo. Com isso, as taxas de juros podem chegar até 20,99% ao mês e 883,95% ao ano.

Por isso é tão importante saber quais são as taxas envolvidas, se há taxas de anuidade, emissão de segunda via do cartão, saque, uso para pagamento de contas e pedido de avaliação emergencial do limite de crédito. Tudo isso pesa e precisa ser colocado na ponta do lápis.

Limite é exceção, vale usar menos

A frase “se tem limite é para usar” é comum entre as pessoas que utilizam cartão de crédito, mas quem faz um bom planejamento financeiro sabe que não é bem assim. O limite existe por um motivo, e é um bom aliado, mas não é porque ele está lá que deve ser gasto todo mês. Na hora de colocar no papel quanto você pretende gastar mensalmente, tente estabelecer um limite menor do que o oficial.

A melhor forma de garantir que você tem cobertura para imprevistos é ter o valor do limite do seu cartão de crédito guardado em algum lugar. Essa é uma boa forma de começar a separar dinheiro. Se uma reserva de emergência parece difícil, tente deixar o valor do limite lá, parado.

Cheque sua fatura

Quando você deixa de verificar a fatura do seu cartão de crédito com frequência, você pode esquecer o quanto já gastou, e se realmente ainda pode gastar mais. É importante ter esse controle para não passar o limite do seu orçamento, e que você consiga pagar no fim do mês, evitando entrar em uma dívida.

Compras parceladas

Ao utilizar o cartão de crédito para compras parceladas, lembre-se de fazer a conta para saber se realmente vai conseguir pagar essas parcelas, e se este parcelamento é necessário. Algumas compras podem acumular juros quando divididas e, neste caso, pode ser mais vantajoso adquirir quando estiver com o valor cheio.