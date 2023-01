Após vídeo de Orochi viralizar, Polícia Civil carioca faz busca por armas de fogo na residência do cantor

05/01/2023 | 10:11



Na última quarta-feira, dia 4, policiais civis se organizaram em uma operação para buscar armas de fogo na casa do cantor de funk Flávio Cesar Costa de Castro, mais conhecido como Orochi. O artista está passando as férias em Búzios, no Rio de Janeiro, na companhia de amigos e apareceu em um vídeo portando um fuzil, o que chamou a atenção das autoridades.

Segundo a nota oficial enviada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, os agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos cumpriram o mandado de busca e apreensão e encontraram a arma que aparece no vídeo, um espingarda calibre 12, além de um saco com drogas como comprimidos de ecstasy e maconha.

No comunicado, as autoridades revelaram que o proprietário da arma trabalha na equipe de segurança do cantor e foi ouvido em depoimento. O objeto foi encontrado em um carro, o qual o dono também foi identificado e ouvido. No momento da busca, Flávio Cesar não estava na residência e foi encontrado em alto-mar com a ajuda da Capitania dos Portos enquanto curtia um passeio de lancha na Praia dos Ossos.

O cantor foi levado para a delegacia onde prestou depoimentos, mas preferiu não se pronunciar sobre o assunto publicamente.