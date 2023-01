Lexa curte Alpes Franceses com Anitta e explica ausência de MC Guimê na viagem

05/01/2023 | 10:10



Lexa está aproveitando muito uma viagem aos Alpes Franceses ao lado de amigas famosas, que incluem Anitta, Juliette, Bianca Andrade, Gabi Lopes e Vivi Wanderley. Enquanto dançava muito em boate da região europeia, a cantora tirou um momento para gravar um Stories no Instagram elogiando a liberdade que ela e MC Guimê compartilham como casal, pois o artista não a acompanhou no passeio.

- Uma das coisas que eu mais amo no meu relacionamento é eu poder viajar, curtir, meu bofe está lá trabalhando. Aí eu volto, ele viaja se ele quiser sem mim ou comigo. Está tudo ótimo. Aí a gente viaja junto, amo.

Após a curtição, Lexa explicou o motivo do amado não ter estar junto com ela.

- Tem uma galera perguntando cadê o Guimê na viagem, que não sei o quê. Gente, essa viagem já estava marcada faz um tempo. Guimê não conseguiu vir porque ele tinha trabalho, está trabalhando no Brasil, fazendo publicidade. E ele falou: Amor, vai lá ver com seus amigos, está tudo certo. Então, gente, pelo amor de Deus, eu já vou chegar no Brasil revendo o bofe, dando beijinhos, porque eu sou apaixonada e é isso. Um relacionamento em que um respeita e confia no outro.

Anitta

Anitta está preparada para fazer o mundo conhecer um pouco mais sobre o funk carioca. Em entrevista à Billboard, a poderosa explicou que apesar de ser bastante conhecida no Brasil, ainda está se estabelecendo nos Estados Unidos:

- Algumas pessoas no Brasil diriam 'não é um novo artista', mas lá eu trabalho há 12 anos e aqui estou apenas começando. É tão diferente e desafiador chegar a esse outro nível, a um novo mercado, que para mim eu sou uma nova artista, com uma nova carreira começando absolutamente do zero.

Em outro momento, ela revelou que o seu próximo álbum trará faixas centradas no estilo musical que marcou sua carreira:

- Me sinto mais livre para mostrar minha real cultura. Então agora estou trabalhando em um álbum totalmente funk. As pessoas saberão: Ok, essa é ela. Para mim, entendo que todo esse momento foi apenas a construção da base para eu realmente apresentar minha cultura.