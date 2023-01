Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro da Marvel, teve parte superior de tronco esmagada durante grave acidente

05/01/2023 | 10:10



Conforme passam os dias após ser noticiado o grave acidente que o ator Jeremy Renner sofreu enquanto retirava a neve de sua residência, algumas informações novas sobre o ocorrido também vão sendo divulgadas. Agora, o site norte-americano TMZ revelou que o Gavião Arqueiro da Marvel estava em estado grave quando o socorro médico foi chamado, conforme é possível ouvir na ligação para o 911 (número de emergência dos Estados Unidos), feita poucos minutos após ele ser esmagado por um veículo snowcat.

O registro da ligação feita para a emergência foi obtido pelo veículo, que revela que o ator podia ser ouvido ao fundo, gemendo de dor. Na ligação, disseram que Renner tinha um sangramento intenso na cabeça e outros ferimentos desconhecidos.

- Ele foi completamente esmagado. Ele está com extrema dificuldade para respirar, diz a pessoa que informou o acidente, que ainda conta que o lado direito do peito de Renner afundou e que a parte superior do tronco foi esmagada.

As autoridades locais dizem que Renner estava ajudando um membro da família a tirar o carro da neve pesada, no domingo, dia 1, com uma espécie de trator para se locomover na neve. O ator saiu do veículo para conversar com o familiar, e o veículo começou a capotar. Autoridades dizem que Renner tentou voltar para o banco do motorista quando foi esmagado.

Dias depois do acidente, Jeremy fez um post nas redes sociais agradecendo a todos pelo apoio e mostrando alguns ferimentos no rosto. No entanto, ele não exibiu o resto do corpo e disse que estava bastante debilitado.

Que ele se recupere logo!