Humorista Gustavo Mendes é atacado em saída de bar e sofre tentativa de assalto

05/01/2023 | 10:11



Gustavo Mendes passou por um grande susto. Nesta quinta-feira, dia 5, o humorista apareceu nas redes sociais com a cabeça enfaixada e contou que sofreu tentativa de assalto durante a madrugada.

O episódio aconteceu na Avenida Itamar Franco, em Juiz de Fora. O artista estava saindo de uma bar quando foi atacado por dois homens e uma mulher.

- Me agrediram, tomei pontos na cabeça e dói muito ainda. Mas, de tudo isso, é muito triste saber que Juiz de Fora parece estar largada. [...] Ainda está me caindo a ficha do tamanho da agressão que eu sofri. Eu nunca sofri isso em nenhum lugar do país, disse o Gustavo em vídeo.