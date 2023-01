Ashley Olsen e Louis Eisner se casam em cerimônia íntima para 50 convidados na Califórnia

05/01/2023 | 09:11



Optando por manter a discrição, Ashley Olsen e Louis Eisner pode ter decidido realizar uma pequena festa de casamento apenas para parentes e amigos muito íntimos em uma casa localizada em Bel-Air, na Califórnia, Estados Unidos. Pelo menos foi o que informou o Page Six, dizendo que a celebração aconteceu no dia 28 de dezembro de 2022 e foi bem agitada, com uma longa duração e cerca de 50 convidados mais próximos ao casal.

Vale lembrar que os dois são muito discretos com o relacionamento desde que começaram a namorar, em outubro de 2017. Louis é filho da designer de joias Lisa Eisner e do ex-presidente da David Geffen Company, Eric Eisner. Já a atriz de 36 anos de idade é irmã gêmea de Mary-Kate e ficou famosa ainda criança, quando fez parte do seriado Três é Demais.

As duas ainda são irmãs mais velhas de Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate da MCU, mas as três preferem se manter longe das redes sociais.