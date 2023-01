Neymar Jr. reencontra Lionel Messi após Copa do Mundo do Qatar

05/01/2023 | 09:11



Logo depois de conquistar o título na Copa do Mundo do Qatar, Lionel Messi tirou uns dias de descanso para curtir as festas de final de ano. Na última quarta-feira, dia 4, o argentino voltou aos trabalhos e ganhou uma recepção calorosa do time Paris Saint-Germain. Inclusive, sabe quem estava por lá? Neymar Jr.

O jogador de futebol usou as redes sociais para postar um clique ao lado de Messi. Animado, o brasileiro deixou a rivalidade do campo de lado e deu aquele abraço no amigo. Na legenda, ele colocou um emoji de coração.

Assim que entrou no campo, Messi foi aplaudido pelo restante dos companheiros. Quando chegou perto de Neymar, ganhou um chute de brincadeira nas costas.

Enquanto Lionel levou a taça da Copa do Mundo para casa, o brasileiro sofreu a derrota nas quartas de final após a Croácia levar a melhor.