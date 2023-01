Durante briga por Meghan Markle, Príncipe Harry afirma que William o jogou no chão e caiu sobre pote de ração para cachorros

05/01/2023 | 09:10



Não é novidade que a irmandade entre os filhos de Lady Diana está abalada há algum tempo. Prestes a ter a biografia lançada nas livrarias, intitulada Spare, Príncipe Harry escreveu em um dos capítulos que foi empurrado por Príncipe William durante briga por Meghan Markle. Segundo o trecho divulgado pelo jornal The Guardian, a discussão se tornou física e o caçula de Rei Charles III chegou a se machucar.

O episódio aconteceu em 2019 quando William chamou a esposa do irmão, Meghan, de difícil, rude e abrasiva. O ruivo não gostou nadinha e começou a discutir com o irmão. Com os nervos à flor da pele, o primogênito não pensou duas vezes e agarrou o colarinho de Harry, rasgando a camisa e derrubando-o no chão da cozinha, sobre o pote de ração para cachorros. Na queda, o Duque de Sussex disse ter machucado as costas.

William, inclusive, teria atiçado Harry a partir também para o ataque físico, relembrando antigas discussões, mas o caçula preferiu não revidar. No dia seguinte, Meghan notou que o marido tinha arranhões e hematomas. Ele tentou conversar com o irmão, mas William não quis contato. Segundo o ruivo, o irmão age como um herdeiro.