Por que agora é o momento perfeito para investir em nível internacional

05/01/2023 | 08:56



O investimento internacional pode ser uma ótima forma de diversificar sua carteira e ter acesso a novos mercados e indústrias. Com a economia global cada vez mais interligada, há mais potencial do que nunca quando se trata de investimento internacional. Mas, como qualquer investimento, há vantagens e desafios.

Muitas opções estão disponíveis para quem estiver interessado em investir no estrangeiro, incluindo fundos mútuos, recibos de depósito americanos (ADR) e participação direta em mercados internacionais. O comércio de divisas por meio de corretores proporciona aos investidores o meio mais barato de deter um ativo global. Uma alternativa é um fundo negociado em divisas estrangeiras (ETF).

Compreender os investimentos internacionais

Uma carteira global de investimentos inclui ações, moedas, e outros ativos de mercado fora do país de origem do investidor. O investimento internacional pode ser um empreendimento fascinante. Com ele, dá para se aprofundar em mercados distintos ao que está habituado, dando-lhe acesso a oportunidades de países emergentes e estabelecidos em todo o mundo.

Além disso, esse tipo de investimento proporciona diversificação à sua carteira, o que pode significar proteção adicional e rendimentos potencialmente mais elevados – o melhor dos dois mundos! Investir internacionalmente não é para todos, mas para aqueles que procuram ir além das opções domésticas tradicionais. Definitivamente, vale a pena explorar.

Vantagens do Investimento Internacional

Vasta gama de opções

A maior vantagem do investimento internacional é o fácil acesso a mercados a partir de seu país de origem. Por exemplo, a florescente indústria tecnológica na China ou da florescente indústria de cannabis no Canadá. Ainda assim, esses mercados podem estar fora dos limites para investidores nacionais, por causa de regulamentos ou outras restrições. O investimento internacional permite-lhe obter exposição a essas indústrias em rápido crescimento, sem se preocupar com limitações.

Diversificação

Outra vantagem do investimento internacional é que ele oferece oportunidades de diversificação. Ao distribuir seus investimentos por vários países e moedas, reduz-se o risco e aumenta-se o potencial de sucesso no caso de um ou dois mercados sofrerem uma quebra. Isso é especialmente verdade se esses mercados não se moverem todos em conjunto. Ou seja, se um mercado descer, outro pode subir simultaneamente, amortecendo quaisquer perdas que possa sofrer sem diversificação.

Calendarização dos mercados

Um investidor global pode tirar partido dos diferentes ciclos de mercado em vários países. Não é raro os investidores procurarem oportunidades em mercados emergentes, como a América Latina e a Ásia, nos quais antecipam a entrada de capital e a procura de mercadorias para impulsionar as economias locais.

Exposição a novas tecnologias e tendências

O investimento em empresas estrangeiras pode ser uma ótima forma de obter retornos ainda maiores. Não apenas do seu stock, como também caso se exponha a diferentes tecnologias e produtos aos quais seu país de origem pode não ter acesso.

É como descobrir o que o futuro tem reservado. Observar as estratégias e tendências utilizadas pelas empresas de outros países dá aos investidores uma visão mais aprofundada dos mercados emergentes. Abre mais opções quando se trata de construir uma carteira diversificada. O investimento internacional proporciona um mundo de oportunidades para os aventureiros dos tempos modernos.

Flexibilidade

Um dos principais apelos é que alguns mercados financeiros internacionais têm regulamentos menos rigorosos, o que pode aumentar a flexibilidade nas decisões de investimento. Isso, aliado ao potencial de entrar em novos mercados e ganhar exposição a diferentes moedas e setores, dá ao investimento internacional uma perspectiva tentadora para os investidores experientes que querem a opção de capitalizar oportunidades lucrativas.

Desafios do Investimento Internacional

Políticas externas

Um dos maiores desafios do investimento internacional é a navegação em regulamentos e leis estrangeiras. Cada país tem regras e regulamentos que regem as atividades de investimento, pelo que é necessário familiarizar-se com eles antes de investir no estrangeiro.

Além disso, alguns países podem ter restrições quanto à quantidade de capital estrangeiro que permitem na sua economia – a China, por exemplo, apertou suas restrições aos investimentos estrangeiros nos últimos anos. É importante manter-se atento a isso antes de mergulhar em qualquer novo mercado.

Flutuações cambiais

Investir no estrangeiro sempre envolverá risco cambial, pois as taxas de câmbio entre diferentes países podem flutuar de dia para hora, dependendo das condições de mercado e dos acontecimentos noticiosos. Seus retornos podem ser muito mais altos ou baixos do que o esperado, dependendo de como as taxas de câmbio se movem depois de investir no estrangeiro.

Perigo político e económico

Muitos mercados emergentes carecem da mesma estabilidade política e económica que os países desenvolvidos. O perigo acrescido é demasiado grande para alguns investidores lidarem. Por exemplo, um golpe político numa nação em desenvolvimento pode causar uma queda de 40% na bolsa de valores.

Aumento dos custos das transações

Os investidores pagam frequentemente mais em comissões e taxas de corretagem quando compram e vendem ações no estrangeiro, reduzindo seus lucros totais. O pagamento de impostos, taxas e custos de câmbio de moeda também pode ser necessário, reduzindo ainda mais os lucros.

Ao diversificar para mercados estrangeiros por meio de moedas, fundos de câmbio (ETFs) ou fundos mútuos, muitas dessas despesas podem ser mitigadas ou evitadas no seu conjunto.

Conclusão

O investimento internacional pode oferecer vantagens como maior acesso a mercados emergentes e melhores oportunidades de diversificação – desde que os investidores estejam preparados para os desafios únicos da navegação em regulamentos estrangeiros e da gestão de riscos cambiais associados ao investimento no estrangeiro.

Com pesquisa e planejamento cuidadosos, os investidores devem encontrar no investimento internacional uma forma gratificante de expandir suas carteiras para além do que está disponível internamente – abrindo novas e excitantes oportunidades em nível mundial.