Asteroid Launcher: site simula impacto de asteroide em qualquer lugar do mundo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



05/01/2023 | 08:56



O site Asteroid Launcher permite que usuários descubram o estrago que um asteroide causaria se caísse em determinado ponto da Terra. O projeto é assinado por Neal Agarwal, mais conhecido como Neal Fun, um programador norte-americano. O conteúdo está em inglês, mas é bastante intuitivo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Na prática, é possível escolher o tipo de asteroide (carbono, pedra, ferro, ouro ou cometa), o diâmetro (entre 1 metro e 1,5 km), a velocidade (de 1 km/s até 100 km/s) e o ângulo do impacto (entre 5 e 90 graus). Em seguida, basta posicionar o local em que o objeto cairá e clicar em “Launch Asteroid” para acompanhar o estrago.

Automaticamente, o site apresentará estimativas da destruição causada. É possível descobrir desde o tamanho e a profundidade da cratera até número estimado de mortes, intensidade do terremoto, árvores destruídas e muito mais.

Vale ressaltar que o Asteroid Launcher não é o único projeto de Neal Fun. O profissional tem outros sites no mesmo estilo, como o The Deep Sea, que mostra, de forma lúdica e interativa, quais são as principais criaturas que residem no oceano. Clique aqui para conferir esse e mais trabalhos.