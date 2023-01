Tecnologia automotiva futurista: luxo e sustentabilidade

Da Redação

Do 33Giga



05/01/2023 | 08:56



A indústria automotiva se tornou o foco imediato dos avanços tecnológicos. A cada dia vemos carros mais complexos que, além de facilitar a vida dos usuários, são uma indicação de que ainda há muito a descobrir e experimentar. Cada vez mais carros estão sendo criados que podem atender a todas as expectativas de seus usuários, cobrindo necessidades básicas e não tão básicas que tornam a vida muito mais confortável.

Tudo se adapta nesta época, assim como os cassinos que cada vez são mais cómodos e divertidos para os seus usuários. Por exemplo, os jogadores já não precisam de se dirigir a locais físicos para fazer as suas apostas, existem sites online especializados e seguros como a 22Bet.

A Mercedes-EQ é um exemplo de que o futuro é imediato, e portanto oferece ao usuário uma experiência incrível através da interconexão multidisciplinar de programas destinados a melhorar a usabilidade de um carro. A Mercedes-EQ, como uma sub-marca da Mercedes-Benz, liderou o campo da digitalização de veículos, acrescentando o melhor a seus modelos.

Tecnologia e luxo

Estes conceitos andam sempre de mãos dadas, especialmente na Mercedes-EQ. A empresa a define como “luxo progressivo” e consiste em criar carros tecnologicamente inovadores, conceitos inteligentes e soluções sustentáveis, cujo pilar fundamental na produção dos carros do futuro é ser ambientalmente amigável.

Tudo isso, sem sacrificar a conveniência e o conforto dos usuários, e que eles podem resolver conflitos de mobilidade com inteligência e pouco esforço; assim como ter a certeza de que sempre se sentirão confortáveis.

Sustentabilidade na produção

Consciente do risco de que o planeta esteja em risco a cada segundo, a Mercedes-EQ trabalha para fornecer soluções e garantir a inovação de uma forma globalmente amigável. Para este fim, a empresa tem uma verificação cientificamente comprovada e aprovada da proteção ambiental através da iniciativa Science Based Target Initiative. Assim, o objetivo é construir veículos sustentáveis sem aumentar o gasto de recursos.

Com isso, entendemos que a Mercedes-EQ é a união perfeita entre tecnologia e sustentabilidade, o que por sua vez leva a outro destaque: desenvolver e tornar a cadeia de fornecimento global neutra em termos de CO2 até um determinado prazo, tendo 2039 como meta o ano 2039. Graças a isto, a Mercedes-Benz utiliza principalmente materiais reciclados e renováveis para substituir o plástico convencional. Trata-se também de utilizar as matérias-primas de forma responsável.

Além disso, a Green Charging, uma iniciativa da Mercedes-EQ através da Mercedes me Charge, garante a origem de alta qualidade dos volumes de descarga, utilizando principalmente fontes de energia renováveis. É um luxo pelo qual vale a pena entender e viver.

Os modelos Mercedes-EQ

No mercado mexicano, a Mercedes-EQ tem dois modelos de SUV e está prestes a acrescentar um modelo Sedan a suas fileiras. Os SUVs encabeçam a lista com o EQC 400 4MATIC Sport e o EQA 300 4MATIC. Portanto, é certo que o EQS 450+ e EQS 580 4MATIC será uma incrível inovação no campo automotivo.

Luxo e tecnologia andam de mãos dadas e se tornarão realidade nos próximos anos, pois já vimos um pouco do que a Mercedes-EQ tem a oferecer e certamente é excepcional.