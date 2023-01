China/Caixin: PMI de serviços avança a 48 em dezembro, mas ainda indica contração

05/01/2023 | 07:07



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China avançou de 46,7 em novembro para 48 em dezembro, segundo pesquisa da Caixin com a S&P Global. O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, aumentou de 47 para 48,3 no mesmo período. Apesar dos ganhos, as leituras abaixo da barreira de 50 indicam que a atividade econômica da China seguiu se contraindo no mês passado, em meio a novos surtos de covid-19 que vieram após a abrupta reversão de uma política de combate à doença.