Após encontro com Lula, Haddad se reúne com Jaques Wagner

04/01/2023 | 19:27



O futuro líder do PT no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), se reúne nesta noite com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reunião é fechada e ocorre no Ministério da Fazenda, apurou o Broadcast.

O encontro ocorre após Haddad ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (4). Depois do encontro com Lula, o ministro da Fazenda disse que pretende anunciar as primeiras medidas à frente da Pasta na próxima semana.

Como mostrou o Broadcast na terça-feira (3), os secretários da Fazenda apresentaram a Haddad uma avaliação inicial de que seria possível fazer um ajuste fiscal de até R$ 223,08 bilhões em 2023, equivalente a 2,08% do Produto Interno Bruto (PIB).

As simulações apresentadas ao ministro em sua primeira reunião com a equipe incluem medidas de reversão de desonerações, busca por receitas extraordinárias e uma menor parte em cortes de gastos.