Ex-repórter da TV Globo sofre homofobia e perde seguidores após beijar esposa

04/01/2023 | 19:10



Nadia Bochi, ex-repórter do Mais Você, programa de Ana Maria Braga, na TV Globo, sofreu homofobia após aparecer beijando a esposa, Silvia Henz, em uma foto para comemorar o ano-novo no Instagram. A jornalista desabafou nesta quarta-feira, 4, nas redes sociais e disse que perdeu seguidores desde então.

"Essas fotos de amor geraram homofobia. Desde que a minha esposa postou dois dias atrás recebemos mensagens homofóbicas e cancelamento de milhares de seguidoras. Ficamos tristes, pensando em como um gesto de carinho pode gerar tamanha aversão. Não encontramos muitas respostas. O que você faria se fosse com você?", escreveu ela.

A repórter ainda reafirmou a gravidade dos ataques homofóbicos e agradeceu pelas mensagens de carinho que recebeu. Ela também pediu para vítimas denunciarem agressões às autoridades.

"Que possamos nos unir, pois o silêncio só beneficia os agressores. Se você sofre, ou já sofreu homofobia, denuncie! E se você conhece alguém que sofreu, apoie, abrace! Acreditamos na paz e vamos seguir firmes exercendo o direito de amar com liberdade!", finalizou.

Os usuários da web reagiram nos comentários da publicação. "Essas pessoas se incomodaram com as próprias escolhas e se sentem no direito de dizer como o outro deve viver", disse uma pessoa. "Postem mais mais e mais! Se for pra ser cancelada por quem não reconhece o amor, que assim seja", falou outra.

Devido à pandemia da covid-19 e ao isolamento social, as duas prepararam a decoração do casório, que ocorreu em uma cerimônia íntima em agosto de 2020.