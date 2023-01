Gustavo Scarpa estreia, Nottingham bate Southampton e sai do descenso no Inglês

04/01/2023 | 19:09



Foram poucos minutos, mas o suficiente para Gustavo Scarpa realizar, aos 28 anos, seu sonho de jogar na Europa. O meia, ex-Palmeiras, entrou aos 26 minutos do segundo tempo da partida do Nottingham Forrest na casa do Southampton, pelo Campeonato Inglês. Com a camisa 31, ajudou o time a segurar a vantagem de 1 a 0 até o fim que fez a equipe deixar a zona de rebaixamento após 19 rodadas.

Incentivado pelo técnico Steve Cooper com tapas nas costas e também por auxiliares na beira do campo, o brasileiro entrou empolgado no gramado do Saint Mary's Stadium. Substituiu Morgan Gibbs-White para realizar seu sonho e, ao mesmo tempo, dar demonstração que pode, com seus chutes e habilidade nas cobranlas de faltas e escanteios, ajudar o time a permanecer na elite inglesa.

O primeiro passo foi bem dado. Com o triunfo, graças a um gol de Awoniyi ainda na etapa inicial, o Nottingham Forrest - não faz muito tempo amargava a lanterna - saltou para a 15ª colocação do Inglês, com 17 pontos.

O time vinha de ótimo empate por 1 a 1 com o Chelsea e agora se prepara para abrir o returno, contra o Leicester, no sábado. Gustavo Scarpa pode fazer seu primeiro jogo diante da torcida no City Ground. Renan Lodi foi outro brasileiro em campo pela equipe recém-promovida.

Em sua incessante caça ao G-4, zona de classificação à Liga dos Campeões, o Tottenham ganhou bem do Crystal Palace. Mesmo fora de casa, não tomou conhecimento do oponente, goleando por 4 a 0 para chegar aos 33 pontos, dois a menos que o Manchester United, o quarto da tabela.

Os gols do time comandado por Antonio Conte, ainda sem Richarlison, machucado, foram de Harry Kane, duas vezes, Doherty e do sul-coreano Son. A rodada ainda teve Leeds United 2 x 2 West Ham e Aston Villa, com Philippe Coutinho mais uma vez entrando no decorrer da partida, também ficando na igualdade, por 1 a 1, com o Wolverhampton. O meia está nos planos do Corinthians.

