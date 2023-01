Inter quebra série invicta do líder Napoli e Milan reduz diferença para 5 pontos

04/01/2023 | 18:42



Não há mais equipes invictas nas cinco principais ligas da Europa. Depois de o Paris Saint-Germain sofrer seu primeiro revés na temporada do Francês no domingo, chegou ao fim nesta quarta-feira a série sem derrotas do Napoli no Campeonato Italiano. O líder caiu em visita à Internazionale, no Giuseppe Meazza, por 1 a 0, resultado que beneficiou o outro time de Milão. Agora, o segundo colocado Milan reduziu a diferença para cinco pontos. Inglaterra, Alemanha e Espanha já não tinham times invictos.

Segunda melhor defesa da competição, a equipe do técnico Luciano Spalletti pagou caro por um erro de posicionamento de seus zagueiros para amargar a primeira derrota no Campeonato Italiano após 15 rodadas, com 13 vitórias, sendo cinco em sequência.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e com as marcações levando vantagem sobre os ataques, o 0 a 0 enfim saiu do marcador aos 12 minutos da etapa final. Dimarco recebeu livre pela direita e cruzou na cabeça de Dzeko. O atacante apareceu livre na área para definir, sem chances para o goleiro Meret.

Antes de ser substituído, o atacante bósnio ainda teve outra oportunidade de cabeça. Desta vez, porém, o marcador trombou com o camisa 9 para evitar o pior. Simone Inzaghi renovou o fôlego do seu setor ofensivo com os argentinos Lautaro Martínez e Joaquin Correa para tentar "definir a vitória."

Mas quem cresceu no jogo foi o visitante. Atrás da manutenção da invencibilidade, o Napoli foi com tudo ao ataque, na base dos cruzamentos. Apesar de jogar a bola para a área a todo momento, a defesa da Inter se impôs e o Napoli lamentou ter perdido sua grande chance de empate, aos 44, com Raspadori batendo forte para grande defesa de Onana.

Quem agradeceu foi o Milan, que fez 2 a 1 na visita à Salernitana, gols de Rafael Leão e Tonali. Diaz ainda teve um gol anulado antes de Bonazzoli anotar o de honra dos mandantes. O Napoli permanece com 41 pontos, enquanto os rossoneros subiram para 36, restando três rodadas para terminar o primeiro turno.

A Juventus também continua escalando a tabela e agora aparece em terceiro, com 34, após 1 a 0 sobre a Cremonese, gol de Milik nos acréscimos. Demais resultados desta quarta-feira: Sassuolo 1 x 2 Sampdoria, Spezia 2 x 2 Atalanta, Torino 1 x 1 Verona, Roma 1 x 0 Bologna, Lecce 2 x 1 Lazio, Fiorentina 1 x 1 Monza e Udinese 1 x 1 Empoli.