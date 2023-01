Santos vence São Raimundo-RR na Copa SP em jogo com homenagens a Pelé

04/01/2023 | 17:42



Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (1984, 2013 e 2014), o Santos iniciou a busca pelo tetra com vitória sobre o São Raimundo-RR por 3 a 1 nesta quarta-feira, no Bruno José Daniel. O Atlético-MG, que também tem três títulos, foi outro que venceu na estreia.

O Santos está no Grupo 26, ao lado de São Raimundo-RR, Falcon-Se e Santo André-SP. O próximo compromisso do time alvinegro é diante da equipe sergipana, no sábado, às 15h15.

A partida contou com várias homenagens a Pelé. Antes de a bola rolar, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio. Já durante as comemorações de gols, os santistas deram o famoso "soco no ar", marca registrada do Rei do futebol.

Vice-campeão da edição passada - perdendo do Palmeiras na final -, o Santos tomou a iniciativa desde o começo, mas só foi abrir o placar aos 28 minutos, quando Deivid ficou com a bola, após chutão de Cadu, e tocou para o fundo das redes.

O Santos continuou dominando e ampliou com Fernandinho aos 39 minutos. Ele recebeu de Cadu e, de primeira, jogou para o gol. O São Raimundo ainda diminuiu, aos 24 do segundo tempo, após Diego cobrar falta com precisão e jogar no ângulo.

Mas o dia era de Fernandinho. Aos 30 minutos, ele driblou Alemão e deixou para Paulo César dar números finais ao embate.

O Atletico-Mg, outro tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. sofreu, mas conseguiu bater o Galvez-AC por 1 a 0. Com dois títulos no currículo, a Ponte Preta também se deu bem ao bater o Vocem-SP por 1 a 0.

Confira resultados desta quarta-feira:

Atlético-MG 1x0 Galvez-AC

Ibrachina-SP 0x1 Botafogo-PB

Vocem-SP 0x1 Ponte Preta-SP

Desportivo Brasil-SP 1x1 Ituano-SP

Sharjah-SP 0x1 Rio Claro-SP

Bahia-BA 0x0 Operário-PR

Mauaense-SP 1x1 Mauá-SP

Juventus-SP 2x0 São Caetano-SP

Água Santa-SP 1x0 Mixto-MT

Santa Cruz-PE 1x0 Canaã-BA

Oeste-SP 1x0 Fluminense-PI

Santos-SP 3x1 São Raimundo-RR

América-MG 3x1 Retrô-PE

CRB-AL 1x2 Camboriú-SC

Ceará-CE 0x1 Madureira-RJ

EC.São Bernardo-SP 3x1 CSA-AL

Vila Nova-GO 1x0 Nova Iguaçu-RJ

Fortaleza-CE 0x1 Remo-PA