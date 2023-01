Lionel Messi retoma atividades no Paris Saint-Germain e agradece recepção calorosa dos amigos de equipe

04/01/2023 | 17:10



Vamos combinar que brasileiro pode até não ir muito com a cara de argentino, mas que Messi é uma grande exceção isso é verdade. O jogador de futebol acabou de faturar a sua primeira Copa do Mundo defendendo as cores da Argentina, depois de muito tentar, e agora conseguiu esse tal feito.

E claro, várias pessoas ao redor do mundo ficaram muito felizes com a realização profissional do futebolista. E nesta quarta-feira, dia 4, Lionel Messi encerrou de vez as comemorações e se reapresentou no Paris Saint-Germain, clube que defende na França.

O jogador de futebol foi simplesmente ovacionado pelos seus colegas de trabalho e posou até junto com Neymar Jr. que ficou muito contente da felicidade do amigo. Logo em seguida, Messi fez questão de ir até as redes sociais agradecer a todos pela recepção maravilhosa que teve ao retornar ao PSG.

Muito obrigado aos meus colegas e a todas as pessoas do clube pela recepção que me deram. Já estamos de volta e com muita vontade de continuar a cumprir os objetivos desta temporada, agora com o PSG.