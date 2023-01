Tadeu Schmidt posa ao lado de Adriane Galisteu e os fãs ficam enlouquecidos

04/01/2023 | 17:10



Tadeu Schmidt que é um dos apresentadores queridinhos da Rede Globo está prestes a começar mais uma temporada de Big Brother Brasil, e os fãs de reality show ficaram enlouquecidos com o encontro entre o global e Adriane Galisteu.

Para quem não sabe, a apresentadora é quem comanda o reality rural A Fazenda, na Record, e os dois acabaram posando juntos em uma publicação compartilhada nas redes sociais. Na foto, eles se abraçaram e apareceram sorrindo.

No Storie, Galisteu brincou dizendo é reality que fala?, e logo em seguida, Tadeu fez questão de compartilhar a mesma foto em seus Stories e o que parece é que eles tem uma cumplicidade muito grande por conta do trabalho parecido, porque ele escreveu: eu te entendo, você me entende...

Os fãs ficaram enlouquecidos com os dois e acharam sensacional essa conexão deles por causa de reality show. Que legal, né!?