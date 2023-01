Veiga diz que passou as férias pensando na volta ao Palmeiras: 'Ansiedade bateu'

04/01/2023 | 16:20



Desfalque do Palmeiras desde 30 de agosto do ano passado, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito que o forçou a passar por uma cirurgia, Raphael Veiga iniciou os trabalhos presenciais nesta semana, assim como o restante do elenco, após um período de preparação remota. Recuperado desde o final do ano passado, o meia passou o período de férias ansioso pela reapresentação, já que está há quatro meses sem jogar uma partida.

"Hoje estou bem melhor, 100% recuperado da lesão. Me sentindo muito bem, leve. Foi difícil nas férias falar que só descansei e esqueci futebol porque eu estava com muita vontade de jogar. Afinal, fiquei longe os últimos dois meses da última temporada. Confesso que a ansiedade bateu nas férias para jogar, mas treinei junto com o pessoal, mesmo quando viajei, para quando chegasse a esse momento de agora eu estivesse bem e preparado para voltar em alto nível", afirmou em entrevista ao site oficial do Palmeiras nesta quarta-feira.

Apesar da lesão, Veiga teve alguns de seu melhores números de sua carreira durante a temporada 2022, com 21 gols em 48 partidas, média de 0,43 gols por jogo. Foi o vice-artilheiro do Palmeiras e único do elenco a balançar as redes em todas as competições disputadas pelo clube. Na visão dele, contudo, seu desempenho de 2022 não superou o de 2021.

"Acho que, em questão de performance e constância, meu ano de 2021 foi melhor. Ano passado, tive duas lesões que me prejudicaram e voltei com um pouco de receio. Este ano quero ser constante, espero não ter nenhuma lesão que possa me tirar dos jogos. Igual o Abel colocou: é fazer o mesmo, mas melhor. Então é manter o que eu vinha fazendo antes, de um jeito mais consistente", disse.

Na reapresentação desta semana, o elenco profissional do Palmeiras foi reforçado por sete campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado: o zagueiro Naves, os laterais Garcia e Vanderlan, os meio-campistas Fabinho e Jhon Jhon e os atacantes Endrick e Giovani. Para Veiga, a presença dos jovens será importante nesta temporada.

"Já passei por isso. Quando eu cheguei, tinham jogadores mais velhos e eu com 21 anos. Acho importante essa mescla, porque os jogadores mais jovens vêm com aquela vontade de mostrar, de jogar, fazer de tudo. Hoje tenho 27 anos, não me considero velho, mas perto dos meninos sou mais experiente e já com uma certa noção dos caminhos que dá para encurtar. Eles no vigor e nós na experiência conseguimos achar o equilíbrio nos treinos e jogos e quem ganha com isso é o Palmeiras", disse Veiga.

Na manhã desta quarta-feira, o meia e os demais jogadores do Palmeiras fizeram um trabalho de ativação muscular na parte interna antes da realização de atividades físicas no gramado. O técnico Abel Ferreira também comandou atividades para aprimorar conceitos técnicos e táticos.