Após ruídos, Lula convoca reunião ministerial para alinhar discurso do governo

04/01/2023 | 16:17



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou para esta sexta-feira, 6, às 9h30, a primeira reunião ministerial de seu governo. O objetivo será alinhar o discurso com seus auxiliares diretos após ruídos causados por falas divergentes.

Nesta terça, 3, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, afirmou que iria revisar o que chamou de "antirreforma" da Previdência, aprovada em 2019. O discurso foi mal recebido pelo mercado, com impactos nos principais ativos. Mais cedo, ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, negou que haja qualquer discussão no Executivo sobre revisar a reforma da Previdência.

Há pouco, a jornalistas no Palácio do Planalto, Rui Costa afirmou ainda que, na reunião, Lula vai reafirmar que qualquer proposta do governo só tem validade após seu aval. "Lula é quem decide, ele teve mais de 60 milhões de votos", declarou o ministro, segundo quem todas as propostas também vão passar pelo crivo da Casa Civil.

Para Rui Costa, as energias "lá em cima" com a posse são a explicação para as falas de ministros.