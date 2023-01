Amigos de longa data, Xuxa Meneghel recebe visita de Sérgio Mallandro e se diverte com respostas de assistente virtual

04/01/2023 | 16:10



A amizade é tudo! Xuxa Meneghel recebeu a visita de Sérgio Mallandro neste começo de ano, e se divertiu muito ao lado do apresentador. O momento entre eles foi compartilhado pelo humorista em suas redes sociais.

No Feed, ele postou um vídeo ao lado da eterna rainha dos baixinhos e mostrou o quanto eles se divertiram com a famosa assistente virtual interativa, Alexa. A primeira a questionar foi Xuxa:

- Alexa, você gosta da Xuxa?

Como resposta ela recebeu:

- Acho ela incrível!

Em seguida, Xuxa perguntou sobre Mallandro:

- Alexa, você gosta do Sérgio Mallandro?

E, respondeu:

- Sérgio Neiva Cavalcante, mais conhecido pelo nome artístico de Sérgio Mallandro, é um humorista e apresentador brasileiro. Sergio cresceu na zona sul do Rio de Janeiro. O avô, tabelião, morava numa mansão no Leblon. O pai, Edgard, preferiu se virar e fez carreira na Caixa Econômica Federal. Dirigia um Gordini?

Sem desistir, Xuxa perguntou novamente sobre o amigo:

- Alexa, você gosta do Serginho Mallandro?

Ela então disse:

- Não conheço essa.

Na legenda do vídeo, Serginho brincou com as respostas da assistente:

E essa Alexia que me esculachou hein !